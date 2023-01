Lazio, si avvicina la festa per il 123° compleanno: la richiesta di Sarri a Lotito

Si avvicina il 123° compleanno della Lazio con la festa prevista per la sera dell’8 gennaio: la richiesta di Sarri a Lotito

Come riferito da Il Messaggero, si avvicina il compleanno numero 123 della Lazio. Al momento la cena per celebrare l’importante avvenimento è prevista per l’8 gennaio all’hotel Cavalieri di Roma.

Come riportato dal noto quotidiano romano, Sarri avrebbe chiesto a Lotito di farla slittare almeno al giorno dopo.