Lazio, si attendono segnali da Siviglia per Luis Alberto. E per Emerson Palmieri...

Il mercato della Lazio -dopo i botti che hanno caratterizzato luglio – sta vivendo una fase di attesa. Come riporta La Gazzetta dello Sport, per Luis Alberto si vuol vedere se da Siviglia, nonostante l’arrivo di Isco, possa muoversi qualcosa. La Lazio non intende svendere il Mago, ma cerca di inseguire sino all’ultimo Ivan Ilic, con il quale ci sarebbe già l’accordo con il Verona.

Da vedere però il club di Setti fin quando potrà “aspettare”. Forse un’altra settimana. La Lazio attende segnali da Siviglia, unica destinazione che lo spagnolo ha fatto sapere di voler accettare. Per sbloccare la situazione il club di Lotito potrebbe considerare pure l’ipotesi del prestito con obbligo di riscatto. Il conto alla rovescia però non è più puntato solo verso la chiusura del mercato. Ora dipende pure da quanto il Verona sta decidendo su Ilic.

Allo stesso modo, la Lazio continua a seguire a distanza la pista per Emerson Palmieri, indicato da Sarri come il rinforzo ideale per ricoprire il ruolo di terzino sinistro. L’azzurro arriverebbe in prestito dal Chelsea, ma prima la il club capitolino deve liberare un posto nel reparto difensivo, quello ora occupato da Hysaj. E anche in questo caso la situazione non appare semplice.