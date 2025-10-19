 Lazio, il duello infinito tra Provedel e Carnesecchi: destini incrociati tra campo e calciomercato
2 ore ago

Lazio, intrecci di calciomercato e parate Carnesecchi e Provedel: la sfida nella sfida tra i pali. Tutti i dettagli

Marco Carnesecchi è stato a un passo dal vestire la maglia della Lazio. Nell’estate 2022, reduce da una stagione brillante alla Cremonese, il portiere dell’Atalanta era l’obiettivo numero uno di Maurizio Sarri. L’operazione chirurgica a cui fu costretto, però, bloccò la trattativa: la Lazio smise di insistere, mentre la Dea alzava il muro davanti alle avances biancocelesti.

Il lungo tira e molla si concluse con la scelta di Luis Maximiano e Ivan Provedel. Il portiere spagnolo partì titolare, ma l’espulsione all’esordio contro il Bologna cambiò tutto: da quella sliding door nacque l’ascesa di Provedel, che oggi si ritroverà di fronte proprio Carnesecchi, il “rivale mancato” di mercato.

Un dato li accomuna: entrambi sono tra i migliori in Serie A per gol evitati, ossia la differenza tra le reti che avrebbero dovuto subire in base alla qualità dei tiri affrontati e quelle effettivamente incassate. Provedel ha evitato 4,1 gol (7 subiti contro gli 11 attesi), Carnesecchi 3,8 (4 subiti contro quasi 8 previsti). Numeri che li collocano ai vertici non solo in Italia, ma anche in Europa: meglio di loro, nei cinque principali campionati, ha fatto soltanto Koffi dell’Angers in Ligue 1, con 5,4 gol evitati.

