Probabili formazioni Atalanta Lazio: il grande dubbio di Sarri a poche ore dal fischio d’inizio. Il tecnico non ha ancora sciolto le riserve

Maurizio Sarri si avvicina alla delicata trasferta contro l’Atalanta nel tentativo di sciogliere gli ultimi dubbi di formazione. La sosta ha portato buone notizie, restituendo al tecnico giocatori chiave: i rientri di Marusic, Vecino e Zaccagni dopo i rispettivi infortuni, uniti al ritorno di Guendouzi dalla squalifica, offrono finalmente al tecnico un ventaglio di alternative più ampio. Tuttavia, l’emergenza non è affatto finita, e l’organico resta in debito d’ossigeno a causa di diverse defezioni che complicano le scelte.

Il dubbio più grande, quello che di fatto determinerà l’assetto tattico della squadra a Bergamo, riguarda l’impiego di Mattia Zaccagni. Il capitano è in bilico: Sarri deve decidere se rischiarlo dal primo minuto o gestirlo, inserendolo solo per uno spezzone di gara.

Come spiega il Corriere dello Sport, questa decisione influenza direttamente il modulo. “Mau” ha provato l’arciere nella sua posizione naturale nel 4-3-3. Con questo schieramento, Toma Basic completerebbe il centrocampo agendo da mezzala sinistra, affiancando Cataldi e Guendouzi; davanti, Zaccagni formerebbe il tridente con Dia e Cancellieri.

Contemporaneamente, però, Sarri ha continuato a testare una soluzione alternativa, un più cauto 4-4-1-1. Questo modulo verrebbe scelto in caso di panchina per Zaccagni. In tale scenario, Pedro avanzerebbe nel ruolo di trequartista alle spalle dell’unica punta Dia. A catena, Basic dimostrerebbe la sua duttilità scalando sulla linea dei centrocampisti come esterno sinistro, con Guendouzi e Cataldi in mezzo e Cancellieri a destra.

La decisione finale di Sarri è legata a un’attenta gestione delle condizioni fisiche del suo capitano. Zaccagni è stato provato in allenamento, ma senza mai forzare i ritmi. La prudenza è d’obbligo: da una parte, tra una settimana c’è la Juventus e forzare un rientro ora sarebbe un rischio enorme; dall’altra, Sarri sa che Pedro, se impiegato da ala nel tridente, si stanca facilmente e lo preferisce in una posizione più accentrata. Il tecnico si terrà il dubbio fino all’ultimo e la sensazione è che possa decidere in extremis, solo dopo il riscaldamento pre-partita.