Lazio, settembre tra Serie A ed esordio in Europa League: tutti gli impegni

Settembre sarà un mese denso di impegni per la Lazio, che oltre alle partire di Serie A, avrà l’esordio in Europa League

Il mese di settembre è iniziato subito con un impegno probante per la Lazio, che domenica scorsa ha affrontato la Roma nel derby della Capitale. Ma non è finita qui. I biancocelesti saranno sottoposti ad altre importanti sfide nel corso di questi trenta giorni. Si tornerà in campo, dopo la sosta, il 15 settembre a Ferrara, dove la formazione di Inzaghi, a partire dalle 15, dovrà vedersela con la Spal. Il 22, invece, alle 20.45 è in programma la gara casalinga contro il Parma. Qualche giorno prima, il 19 settembre, la Lazio esordirà in Europa League in Romania col Cluj alle 18.55. Gli ultimi giorni del mese non risparmieranno i capitolini, impegnati il 25 con l’Inter (ore 21), ed il 29 con il Genoa all’Olimpico.