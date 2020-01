Lazio, sette anni la vittoria contro la Juventus in Coppa Italia

Il 29 gennaio del 2013 la Lazio affrontava la Juventus nella semifinale di ritorno di Coppa Italia: Floccari allo scadere regalava la finale

Ce lo ricordiamo tutti il percorso che fece la Lazio nel 2013 in Coppa Italia per arrivare a disputare la finale delle finali contro la Roma. Gli ottavi di finale contro il Siena superati ai rigori dopo la rete del pareggio di Ciani e due penalty parati da Carrizo, i quarti passati in scioltezza con il Catania, la doppia semifinale contro la Juventus e poi la finale storica del 26 maggio.

Proprio sette anni fa oggi, si giocò la semifinale di ritorno contro la Juventus all’Olimpico. A Torino finì 1-1 e così la Lazio ebbe la possibilità di giocarsi l’accesso in finale proprio in casa con la carica del proprio pubblico. Quella partita fu piena di emozioni contrastanti: i biancocelesti in vantaggio con Gonzalez, il pareggio di Vidal, la rete liberatoria di Floccari nel finale ed il pericolo di 2-2 con Marchisio. Nonostante tutto alla fine la spuntò la squadra di Petkovic. Tramite i social, la società capitolina ricorda la fantastica partita.