Lazio, il servizio de Le Iene su Lotito non andrà in onda: ecco perchè

Il servizio de Le iene, la cui messa in onda era in programma per questa stasera, è stata rimandata: ecco il perchè

AGGIORNAMENTO ORE 18.30 – Il servizio annunciato questa mattina non andrà in onda questa sera. Le Iene, sul sito ufficiale del programma televisivo hanno motivato così la decisione: «Visto però il clamore suscitato dall’annuncio della messa in onda del nostro servizio, riteniamo sia giusto dare un diritto di replica al Presidente della Lazio, diritto di replica che se fosse contestuale all’inchiesta proposta chiarirebbe senza margine di ambiguità l’intera vicenda. Nel caso in cui Lotito non volesse cogliere quest’opportunità, il servizio sarà regolarmente in onda martedì 2 giugno».

Dopo l’attacco da perte de La Gazzetta e la risposta ufficiale della Lazio, continua l’accanimento dei media contro Claudio Lotito.

Questa volta il colpo arriverebbe da Le Iene, come anticipato da La Repubblica. Questa sera dovrebbe andare in onda il servizio che accusa il patron biancoceleste di aver pagato parte dello stipendio di Zarate in nero. Le accuse sarebbero state mosse dall’agente del giocatore, Luis Ruzzi, sostenendo che la società capitolina abbia messo a bilancio un ingaggio di €7mln per 5 anni quando gli accordi erano per €20mln. Anche lo stesso calciatore confermerebbe la questione. Vedremo come reagirà il numero uno laziale.