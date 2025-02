Lazio, la campagna promossa da Serie A e Special Olympics: tutti i dettagli sull’iniziativa

Lazio, l’iniziativa in occasione della 27a giornata di campionato. Tutti i dettagli

Di seguito il comunicato della Lazio sull’iniziativa importante.

COMUNICATO- La Lega Serie A ha deciso di aderire all’iniziativa in oggetto, promuovendo la campagna “The Future is Here” di “Special Olympics” in concomitanza con le gare della 27a giornata della Serie A Enilive 2024/2025 e in linea con la policy “Calcio per tutte le abilità” della Strategia 2030 CSR – Calcio Social Responsibility.

Lega Serie A e Special Olympics scenderanno in campo insieme per la campagna “The Future is Here” per promuovere i Giochi Mondiali Invernali Special Olympics che si svolgeranno per la prima volta in Italia.