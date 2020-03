Lazio, in Serie A nessuno come i biancocelesti per differenza reti. E in Europa…

Lazio, primato in Serie A per la squadra di Simone Inzaghi che vanta la migliore differenza reti

Torniamo indietro nel tempo, a quando il calcio era quello che giocato che purtroppo adesso è fermo a causa dell’emergenza coronavirus. Quello che però la Lazio ha fatto fino allo stop è da sottolineare e anche i numeri sono dalla parte della squadra di Inzaghi.

In Serie A infatti nessuno ha fatto meglio per quanto riguarda la differenza reti: i biancocelesti hanno segnato 60 gol e subiti 23 (+37). Meglio quindi di Atalanta (+36), Juventus (+ 26) e Inter (+ 25). In Europa invece i biancocelesti sono quarti dietro a Psg (+51), Bayern Monaco (+47) e Liverpool (+46).