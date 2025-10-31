 Lazio, ecco le decisioni del Giudice Sportivo: i giocatori sanzionati dopo la sfida contro il Pisa in Serie A!
Lazio, ecco le decisioni del Giudice Sportivo: i giocatori sanzionati dopo la sfida contro il Pisa in Serie A!

32 minuti ago

Pisa Lazio

Lazio, ufficiali le sanzioni del Giudice Sportivo dopo la trasferta di Pisa. Ecco le ultimissime di Serie A

La Lazio torna da Pisa con un pareggio a reti inviolate che lascia un po’ di amaro in bocca. All’Arena Garibaldi, infatti, la squadra di Maurizio Sarri non è riuscita a superare il muro difensivo organizzato da Alberto Gilardino, fermandosi sullo 0-0 e portando a casa soltanto un punto dalla trasferta toscana.

Al termine della nona giornata di campionato è arrivato anche il comunicato ufficiale del Giudice Sportivo, che ha reso note le decisioni relative al turno infrasettimanale. Tra queste figurano i provvedimenti disciplinari che hanno coinvolto diversi giocatori, compresi alcuni biancocelesti.

Per la Lazio, in particolare, sono state confermate le ammonizioni a carico di Guendouzi e Pedro. Il centrocampista francese ha così collezionato il suo terzo cartellino giallo in questa stagione, mentre per l’attaccante spagnolo si tratta della prima sanzione disciplinare dall’inizio del campionato.

