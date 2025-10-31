Lazio, ecco le decisioni del Giudice Sportivo: i giocatori sanzionati dopo la sfida contro il Pisa in Serie A!

Lazio, ufficiali le sanzioni del Giudice Sportivo dopo la trasferta di Pisa. Ecco le ultimissime di Serie A

La Lazio torna da Pisa con un pareggio a reti inviolate che lascia un po’ di amaro in bocca. All’Arena Garibaldi, infatti, la squadra di Maurizio Sarri non è riuscita a superare il muro difensivo organizzato da Alberto Gilardino, fermandosi sullo 0-0 e portando a casa soltanto un punto dalla trasferta toscana.

Al termine della nona giornata di campionato è arrivato anche il comunicato ufficiale del Giudice Sportivo, che ha reso note le decisioni relative al turno infrasettimanale. Tra queste figurano i provvedimenti disciplinari che hanno coinvolto diversi giocatori, compresi alcuni biancocelesti.

Per la Lazio, in particolare, sono state confermate le ammonizioni a carico di Guendouzi e Pedro. Il centrocampista francese ha così collezionato il suo terzo cartellino giallo in questa stagione, mentre per l’attaccante spagnolo si tratta della prima sanzione disciplinare dall’inizio del campionato.

