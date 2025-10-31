Lazio Cagliari, streaming LIVE e diretta tv: dove vederla la sfida dell’Olimpico. Tutti i dettagli

Lazio Cagliari streaming LIVE e diretta tv: dove vederla, con la sfida dell’Olimpico valida per la 10ª giornata di Serie A 2025/26

Il pareggio ottenuto contro il Pisa appartiene ormai al passato: la Lazio guarda avanti e si prepara ad affrontare il Cagliari. La formazione guidata da Pisacane sarà di scena allo Stadio Olimpico, in una sfida in programma lunedì 3 novembre con fischio d’inizio fissato per le 20:45.

L’incontro rappresenta un nuovo banco di prova per i biancocelesti, chiamati a sfruttare il fattore campo e a ritrovare la vittoria davanti al proprio pubblico. Il Cagliari, dal canto suo, cercherà di mettere in difficoltà la squadra di casa e di conquistare punti preziosi in trasferta.

Per quanto riguarda la copertura televisiva, la partita sarà trasmessa in co-esclusiva sia sui canali Sky dedicati sia su Dazn. Gli appassionati potranno inoltre seguirla in streaming, sia in diretta che on demand, attraverso le piattaforme Sky Go, Dazn e NOW, garantendosi così la possibilità di non perdere nemmeno un minuto della sfida.

LEGGI ANCHE – Calciomercato Lazio LIVE: tutti gli aggiornamenti sulle trattative dei biancocelesti! Le ultime da Formello