 Lazio Cagliari, streaming LIVE e diretta tv: dove vederla la sfida dell'Olimpico. Tutti i dettagli
Lazio Cagliari, streaming LIVE e diretta tv: dove vederla la sfida dell'Olimpico. Tutti i dettagli

Calciomercato Lazio, capolinea per Tavares? Spunta fuori una nuova indiscrezione in ottica mercato

Arbitro Lazio Cagliari, chi dirigerà l'incontro? Nel mezzo dei precedenti abbastanza favorevoli

Milan Lazio Women: ecco dove vedere la sfida in tv e streaming! Tutti i dettagli

Mercato Lazio, il futuro di quel giocatore è ancora in bilico: il rebus verso la risoluzione? Spunta il nome nuovo di Sarri

Lazio Cagliari, streaming LIVE e diretta tv: dove vederla la sfida dell’Olimpico. Tutti i dettagli

Zaccagni Romagnoli
As Roma 04/11/2024 - campionato di calcio serie A / Lazio-Cagliari / foto Antonello Sammarco/Image Sport nella foto: esultanza gol Mattia Zaccagni

Lazio Cagliari streaming LIVE e diretta tv: dove vederla, con la sfida dell’Olimpico valida per la 10ª giornata di Serie A 2025/26

Il pareggio ottenuto contro il Pisa appartiene ormai al passato: la Lazio guarda avanti e si prepara ad affrontare il Cagliari. La formazione guidata da Pisacane sarà di scena allo Stadio Olimpico, in una sfida in programma lunedì 3 novembre con fischio d’inizio fissato per le 20:45.

L’incontro rappresenta un nuovo banco di prova per i biancocelesti, chiamati a sfruttare il fattore campo e a ritrovare la vittoria davanti al proprio pubblico. Il Cagliari, dal canto suo, cercherà di mettere in difficoltà la squadra di casa e di conquistare punti preziosi in trasferta.

Per quanto riguarda la copertura televisiva, la partita sarà trasmessa in co-esclusiva sia sui canali Sky dedicati sia su Dazn. Gli appassionati potranno inoltre seguirla in streaming, sia in diretta che on demand, attraverso le piattaforme Sky Go, Dazn e NOW, garantendosi così la possibilità di non perdere nemmeno un minuto della sfida.

