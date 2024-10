Lazio, non esistono titolari: tra Serie A ed Europa League scese in campo due squadre diverse

Lazio, Baroni ha fatto molti cambi tra Serie A ed Europa League dimostrando di poter contare su una rosa ampia ed affidabile

Come riportato da Il Corriere dello Sport, in questa Lazio non esistono titolari. Infatti, mister Baroni sta cambiando dai 7 ai 9 giocatori tra le gare di Serie A e quelle di Europa League. Se si guardano le classifiche dei minuti giocati di entrambe le competizioni risultano esserci nomi diversi almeno nelle prime quattro posizioni.

Questo a dimostrazione dell’ampia e affidabile rosa a disposizione dell’allenatore biancoceleste. Con due squadre la Lazio proverà ad ambire al doppio sogno: la qualificazione in Champions League e arrivare fino in fondo all’Europa League.