Maggio mese decisivo: tutti gli impegni della Lazio FOTO

Il mese di maggio per la Lazio sarà a dir poco decisivo: ecco quali saranno gli impegni della squadra biancoceleste

Un maggio inevitabilmente decisivo. Può essere descritto in questo modo il mese appena iniziato e che domani vedrà il primo impegno della Lazio in queste 4 settimane, che saranno caldissime.

DAL GENOA AL SASSUOLO – Tutto prenderà il via domani alle 12:30 contro il Genoa. Sei giorno dopo i capitolini andranno a far visita a una Fiorentina ancora non certa della salvezza nell’anticipo serale. Soltanto quattro giorni dopo, sempre in notturna, match casalingo contro il Parma. L’appuntamento forse più atteso ci sarà sabato 15 maggio, quando andrà in scena il derby con la Roma. Dopo gli ultimi due atti: il recupero con il Torino, fissato per martedì 18, e la sfida con il Sassuolo, di cui però non si sanno ancora data e orario. Insomma, un maggio a dir poco fitto di impegni.