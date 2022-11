Lazio senza Immobile e Milinkovic? Una volta su 240 in A, mai successo al derby

È successo solo una volta che Immobile e Milinkovic-Savic non giocassero insieme in A, mai capitato al derby

Una volta su 240 partite. Solo una volta la Lazio ha dovuto rinunciare contemporaneamente in campionato a Immobile e Milinkovic, come succederà nel derby a meno di un miracoloso recupero di Ciro. In Europa è successo in 6 occasioni, ma quasi sempre perché Inzaghi preferiva lasciarli a riposo.

Invece in serie A, dove giocano insieme dalla stagione 2016-17 segnando ben 206 gol, è capitato solo il 23 maggio 2021, proprio nell’ultima partita di Inzaghi sulla panchina della Lazio: Immobile aveva la febbre, Milinkovic era stato operato al naso, a Reggio Emilia il Sassuolo vinse 2-0, un ko ininfluente perché il 6° posto era già in cassaforte insieme alla qualificazione europea.

Ovviamente mai capitano nel derby. Quelli senza il Sergente, entrambi nella stagione 2015/16, hanno condotto a due sconfitte, la seconda con tanto di esonero per Pioli. Quelli senza Ciro invece a sorpresa fu un trionfo l’anno seguente con un 3-1 firmato da Keita (doppietta) e Basta.