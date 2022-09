Lazio senza gol e nodo Luis Alberto: in ballo torna Vecino

Lazio inefficace. Per aggiustare il lato debole (la difesa), l’attacco ha perso brillantezza. E resta il nodo Luis Alberto

Sistemato il reparto debole della squadra, quello forte ha perso brillantezza. La difesa ha retto bene in queste prime cinque uscite stagionali, incassando meno gol rispetto alla passata stagione, ma anche con cinque reti in meno segnate.

Come analizzato per Il Messaggero, l’attacco viaggia alla metà della velocità: i tiri effettuati fin qui sono solo 48 (9,6 a partita). Sarri ha notato l’inefficacia del pacchetto avanzato ed è per questo che ha scelto Luis Alberto nella gara contro il Napoli: ha preferito la qualità alla sostanza di Vecino. Il nodo del centrocampo, però, è il vero cruccio del mister: lo spagnolo va in difficoltà quando c’è solo da difendere e le occasioni concesse non hanno portato i frutti sperati.