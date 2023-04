Lazio, senza Champions Sarri può lasciare? Alcuni rumors… Le ultime sul futuro del tecnico biancoceleste

Come riporta il Corriere dello Sport la qualificazione alla prossima Champions è un passaggio delicatissimo per Sarri: due anni di lavoro, nel percorso naturale di crescita, troverebbero un logico sviluppo in estate, altrimenti rischierebbe di dover ricominciare da zero oppure persino a guardarsi intorno, perché le offerte non mancheranno.

Alcuni rumours lo hanno accostato all’Inter, ma il suo rapporto con Lotito è solido e non in discussione. Si è assunto dei rischi inevitabili: uscire dalla Conference non si può definire una scelta preordinata, ma il focus di tutta la Lazio (compresa la dirigenza) era orientato in maniera decisa sul campionato e l’organico, senza un’alternativa a Immobile, è stato gestito in funzione dell’obiettivo