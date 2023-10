Lazio, senti Spalletti: «Immobile non convocato? E’ stata la decisione giusta e lui lo sa»

Spalletti, il ct della Nazionale è intervenuto in conferenza stampa a Coverciano parlando della mancata convocazione di Immobile

In occasione della conferenza stampa di inizio ritiro a Coverciano, Spalletti ha parlato della mancata convocazione di Immobile

IMMOBILE – Per Immobile c’è giunta una comunicazione dal medico della Lazio e c’è stato detto che c’era un problema di natura fisica, che non sapevano se avrebbe recuperato. Siamo andati più in profondità, era possibile che non giocasse.

Ho chiamato direttamente Martusciello e Sarri, mi hanno risposto con grande disponibilità, poi ho chiamato il calciatore e abbiamo tutti insieme contribuito alla conclusione che era meglio per il calciatore lasciarlo a riposo perché anche lui sentiva questa necessità. Credo quindi che tutti abbiamo fatto la cosa giusta ed è rimasto a casa, poi ho visto che non ha nemmeno giocato quindi c’è stata coerenza generale.

Kean? Dico che non so qual è stato il comportamento precedente: per me i miei calciatori sono creature speciali e li tratto da tali, però allo stesso tempo voglio risposte. Qui non si viene a ridacchiare dietro a ciò che si fa in campo, si viene a stare sereni e a divertirsi: però è un gioco che richiede molta serietà e professionalità. Andando a fare delle ricerche perché a volta si leggono delle cose, ho letto un libro degli All Blacks che si intitola: ‘Niente teste di ca**o’. Sarà il regalo per Natale per i miei calciatori. Qui si fanno le cose seriamente, siamo disposti a creare questo sacrificio per portare a casa il risultato ed è quello a fare la differenza. Noi dobbiamo crearci tutti i vizi corretti per vincere