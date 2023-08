Lazio, senti Sow: «Settimane difficili, ma avevo in mente solo il Siviglia» Le parole dello svizzero

Molto vicino a firmare per la Lazio, il centrocampista svizzero, Djibril Sow, ha scelto poi di unirsi al Siviglia.

Nel giorno della presentazione, il mediano ha parlato cosi del suo approdo in Andalusia ai canali ufficiali del club

LE PAROLE- Sono molto felice ora. Le ultime sono state settimane lunghe ma alla fine son riuscito a firmare e sono molto felice. Sono state settimane stressanti, ma i colloqui con il Siviglia sono sempre stati positivi, il club ha sempre dimostrato di volermi. Avevo in mente solo il Siviglia e sono molto contento di esser riuscito a raggiungere un accordo e di poter giocare qui. E’ stato un passo importante nella mia carriera. Sono molto impressionato da come il club ha lavorato per avermi. Voglio davvero giocare davanti a questi tifosi e mostrare loro perché ho scelto questo club. Sono pronto per giocare già domani