Lazio, senti Sacchi: «L’andamento è irregolare ed è normale vista la rosa, riguardo domani dico questo»

Lazio, l’ex ct dell’Italia ha espresso il suo parere sui biancocelesti proiettandosi alla gara con l’Atletico di domani

Ai microfoni di Marca alla vigilia di Atletico-Lazio ha parlato Sacchi che analizza i biancocelesti e la gara del Metropolitano

PAROLE – La Lazio sta avendo un rendimento piuttosto irregolare. È inevitabile quando non hai una rosa adeguata al doppio impegno. Tuttavia, se gioca bene, la Lazio è capace di far male all’Atletico e quindi molto dipenderà da come affronterà la sfida. Ho sempre pensato che le partite si vincono nelle ore prima, non sul campo. Nel campo raccogliamo i frutti di quanto è stato seminato nella sua preparazione