Lazio, senti Piscedda: «Ecco cosa deve fare la squadra per battere il Milan»

Piscedda, l’ex biancoceleste analizza la sfida di domani contro il Milan rilasciando a riguardo alcune dichiarazioni ai microfoni di Radiosei

PAROLE – Usciamo dal torpore del primo tempo della partita vista con il Torino, mi auguro che contro il Milan ci sia la squadra che ha fatto meglio nella ripresa. La squadra di Pioli è in salute, ma anche la Lazio ha un valore oggettivo che può far pensare di poter fare risultato. Scenderanno in campo calciatori che certamente non si spaventano per San Siro. Serve forza mentale, fare bene contro i rossoneri vorrebbe dire uscire definitivamente dal momento delicato e rilanciarsi anche in zona Champions