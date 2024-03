Lazio, senti Pardo: «Ecco che cosa mi aspettavo dai biancocelesti in Champions»

Lazio, il giornalista fa il punto sulle italiane nelle coppe europee prestando particolare attenzione sui biancocelesti

Intervenuto ai microfoni di TMW, Pierluigi Pardo esprime il suo parere sulle italiane nelle coppe europee soffermandosi in particolare sulla Lazio

LAZIO – Il calcio italiano, secondo me, sta abbastanza bene. Mi aspettavo molto di più dall’Inter in Champions: sono rimasto sorpreso dall’eliminazione dei nerazzurri. Speravo anche che una tra Napoli e Lazio potesse passare il turno. Comunque, il livello complessivo del nostro calcio è buono; lo dimostrano i risultati in Europa League e la presenza costante delle nostre squadre. Ci manca la squadra che domina in Europa, ma siamo nell’alta borghesia. Il Milan, ovviamente, è parte fondamentale di questo ragionamento