Lazio, senti Kamada: «La Nazionale è importante ma è il club a pagarmi lo stipendio»

Lazio, l’ex Eintracht ha rilasciato alcune dichiarazioni che in Giappone hanno fatto molto scalpore

Ai microfoni dei media giapponesi, Daichi Kamada aveva rilasciato nelle scorse settimane alcune dichiarazioni che avevano fatto scalpore, riguardo la differenza tra un club (in questo caso la Lazio) e la propria nazionale

PAROLE – La Nazionale è importante, ma è il club che mi paga lo stipendio, quindi voglio fare del mio meglio prima di tutto per il club

L’ex Eintracht però successivamente ha spiegato cosa volesse intendere con quelle parole, e ha dichiarato quanto segue

VISIONE DEL CALCIATORE DELLA NAZIONALE – Mentre giocavamo la Coppa del Mondo, facevamo spesso incontri tra i giocatori, e c’erano veterani come Maya (Yoshida), Yuto (Nagatomo) ed Eiji (Kawashima). Questo perché le persone lì parlavano di “cosa significa competere la Coppa del Mondo. Eiji in particolare piangeva mentre parlava. Sentendo ciò, anche Yuto-kun scoppiò in lacrime. È stato allora che ho iniziato a capire che la Coppa del Mondo è un torneo con così tanta posta in gioco

Questo episodio ha cambiato completamente la visione del calciatore della nazionale. Kamada ora sente la responsabilità di rappresentare un popolo e ha detto: “Devo giocare per il mio paese. Sarebbe fantastico se potessi restituire al popolo quello che mi ha dato il Giappone. È difficile dire cosa sia cambiato esattamente, ma ciò che è cambiato sono i miei sentimenti verso la squadra nazionale e il mio desiderio di collegare le mie battaglie quotidiane alla squadra nazionale