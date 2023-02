Lazio, senti il papà di Gonzalez: «E’ un sogno che si avvera per lui»

Lazio, il padre del nuovo acquisto biancoceleste esterna la sua gioia per l’approdo in Europa di suo figlio

Oltre Luca Pellegrini, il mercato di Gennaio ha regalato a Maurizio Sarri un nuovo rinforzo ovvero Diego Gonzalez, che approda per la prima volta in Europa. Ai microfoni di Versus Radio, il padre esterna la sua gioia per il trasferimento del figlio alla Lazio

PAROLE – «Mio figlio mi ha scritto per dirmi che il suo agente voleva parlare urgentemente con me, è stato allora che ho scoperto che il sogno di mio figlio di andare a giocare in Europa si sarebbe avverato»

«Abbiamo dovuto superare molte cose, abbiamo anche sofferto la fame, ho pianto per l’emozione. Immaginatevi che un giorno in cui era senza squadra, abbiamo guidato insieme per un giorno intero, senza sapere cosa fare, dove andare o a chi rivolgersi per avere una possibilità nel calcio»