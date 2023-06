Lazio, senti Frey: «Berardi? Io 30 milioni per lui non li spenderei»

Lazio, l’ex portiere di Fiorentina e Parma ha rilasciato alcune dichiarazioni su Berardi e anche Milinkovic ai microfoni di Tv Play

PAROLE – Se la Lazio si rinforza ancora può rimanere nella Top-3. Berardi sono otto anni che doveva essere l’uomo del mercato, ed alla fine non si è mai mosso dal Sassuolo, non so perché. A 29 anni, io 30 milioni per lui non li spenderei, già a 25 potrei ragionarci. Milinkovic-Savic per me è fortissimo, sarebbe un grande vuoto per la Lazio, è uno dei più forti in Europa e non so se esiste qualcuno in grado di sostituirlo