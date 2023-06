Lazio, senti Frattesi: «Il mio futuro? Preferirei rimanere qui in Italia ora»

Lazio, il calciatore neroverde che è seguito anche dal club biancoceleste al termine di Spagna-Italia parla del suo futuro

Ai microfoni di Sky Sport al termine della partita tra Spagna e Italia, ha parlato Frattesi il quale è nel mirino di diversi club tra cui la Lazio. Il giocatore rilascia queste parole sul suo futuro

RIMANERE IN ITALIA – Non mi sento ancora pronto per andare all’estero, preferirei restare in Italia e l’ho detto anche al direttore. Questa è la mia volontà