Lazio, James Forrest del Celtic presenta la partita contro il Cluj in Europa League. Dando qualche anticipazione sull’atteggiamento che gli scozzesi vorranno mettere in campo.

La qualificazione della Lazio in Europa League è appesa a un filo: i biancocelesti devono vincere in Francia contro il Rennes e il Celtic deve battere il Cluj in Romania. Una combinazione non impossibile, ma imprescindibile per il passaggio della squadra d’Inzaghi. Nel frattempo, a Glasgow, James Forrest, ala del Celtic, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla prossima partita degli scozzesi: «Giocheremo con il Cluj per vincere, ma siamo in un’ottima posizione, siamo già qualificati e ci manca ancora una partita. Pensiamo alla partita con il Ross County di oggi, poi avremo un paio di giorni prima di pensare al Cluj».

«Quando ci avvicineremo alla partita, l’allenatore deciderà cosa vuole fare e come preparare il match». Nell’intervista rilasciata al sito ufficiale del club biancoverde, Forrest ha anche parlato dell’atteggiamento che il mister Neil Lennon vuole vedere in Romania. Essendo già qualificati, spiega, il rischio è quello di un calo di intensità. Ma il tecnico e il suo staff, invece, vogliono tutti quanti al massimo. Ciò che spera anche la Lazio.