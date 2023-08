Lazio, senti Dionisi: « Futuro Berardi? Mi auguro che siano solo parole le sue»

Dionisi, il tecnico neroverde rilascia alcune dichiarazioni parlando del futuro di Berardi ai microfoni di Sky Sport

BERARDI – La nostra realtà ha come obiettivo il mantenimento della categoria e la valorizzazione della rosa. A volte qualcuno si sente di passaggio e costruire un gruppo a mercato aperto non è semplice. Per un allenatore il biglietto da visita è la squadra, un tecnico si augura di allenare più giocatori bravi possibile e allo stesso serve il supporto della società, e io qua ce l’ho, lo sento. È chiaro che alla terza stagione ci piacerebbe alzare l’asticella. Di chi è arrivato sono soddisfatto perché hanno ambizione, allo stesso tempo chi c’è è fondamentale