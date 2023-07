Lazio, senti Di Chiara: «D’Amico avrebbe meritato un posto in società»

Lazio, l’ex calciatore ai microfoni di TMW rilascia alcune dichiarazioni esprimendo il suo ricordo su D’Amico

Ai microfoni di TMW ha parlato Di Chiara, il quale esprime il suo ricordo su Vincenzo D’Amico scomparso ieri, lanciando anche una piccola frecciatina alla Lazio incolpandola di non aver dato modo all’ex calciatore di far parte del club negli anni

PAROLE – Vincenzo era un combattente e credo che abbia combattuto fino alla fine. Purtroppo questa battaglia non l’ha vinta, ma credo che conoscendolo ci abbia provato fino alla fine. Ora tutti parlano di Vincenzo però io vorrei ricordare che Vincenzo ha passato un periodo brutto a livello personale e anche economico e nessuno lo ha aiutato.

Io l’avrei visto bene anche nella società biancoceleste perché nessuno più di lui rappresenta il simbolo dell’amore per la Lazio. È stato un giocatore che ha rinunciato a stipendi molto più alti per rimanere alla Lazio. Ricordo che quando era a Torino avrebbe potuto avere diverse possibilità, ma lui diceva che era nato per giocare nella Lazio