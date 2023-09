Lazio, senti Cagni: «La colpa di questo avvio difficile? Dei calciatori, ecco perchè»

Cagni, l’ex allenatore ha rilasciato alcune dichiarazioni esprimendo il suo parere riguardo la situazione dei biancocelesti

Intervenuto ai microfoni di Radio Roma Sound 90Fm, ha parlato Gigi Cagni che esprime il suo parere sulla delicata situazione della Lazio, dovuta da questo inizio difficile dei biancocelesti

AVVIO DI STAGIONE DELLA LAZIO – Credo che molta responsabilità sia anche dei calciatori perché non aiutano l’allenatore e l’ho vissuto quindi credo sia una cosa molto fastidiosa ma non ci sono più giocatori con personalità, in grado di aiutare l’allenatore

DIFESA – Il problema è che si segue solo un tipo di schema senza mai cambiare e senza Milinkovic la Lazio dovrebbe variare perché ha perso molta fisicità e di conseguenza ha meno solidità difensiva, se non si riesce a vincere in un modo bisognerebbe provare in un altro.

LAZIO-TORINO – Torino squadra tosta ma viene da un impegno dispendioso con la roma, davanti hanno un animale come zapata che darà problemi alla difesa della Lazio, partita molto difficile ma l squadra di Sarri può vincere