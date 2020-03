Lazio, ai senatori il compito arduo di non interrompere la magia

Lazio, sarà difficile mantenere alta la concentrazione in questo mese forzato di stop ma ai senatori sarà affidato il compito

Fermarsi è un duro colpo per il mondo del calcio. Ancor di più lo è per la Lazio che stava vivendo fino a qui un momento fantastico della stagione. In questo mese di stop importante sarà riuscire a mantenere alta la concentrazione.

Come riporta La Gazzetta dello Sport infatti Inzaghi si affiderà proprio al suo gruppo, quel gruppo che fino ad ora è stata la forza di quest squadra. E allora compito importantissimo anche per i senatori: per Lulic, per Radu ma anche per Immobile e Parolo. L’obiettivo deve rimanere chiaro per essere pronti al ritorno in campo.