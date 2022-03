Lazio, pubblicata la semestrale: aumenta l'utile. E per l'indice di liquidità...

La Lazio ha pubblicato la semestrale di bilancio del periodo compreso tra 1 luglio e 31 dicembre 2021: tutti i dettagli

La Lazio ha pubblicato la semestrale di bilancio del periodo compreso tra 1 luglio e 31 dicembre 2021. Al di là del rinnovo di Marusic, sono altri i dettagli interessanti.

C’è stato un calo del valore di produzione, che è pari a 71,56 milioni e in discesa rispetto allo stesso della stagione precedente, quando era a 106,66 milioni. Una flessione spiegabile con l’assenza degli introiti della Champions, ma anche, come si legge, con «’effetto trascinamento di ricavi da sponsorizzazioni e diritti televisivi, ex 19/20, nella stagione 20/21».

Aumenta invece l’utile, che sale a 4,6 milioni di euro rispetto agli 0,12 di 12 mesi fa. Un qualcosa che può essere motivato dall’aumento dei ricavi dagli sponsor (da 8,6 milioni di euro a 13,1) e dalla biglietteria, che un anno fa non c’erano, visto che si giocava a porte chiuse. Infine un altro aspetto importante è quello legato all’indice di liquidità. Infatti l’estate scorsa, per sbloccarlo, Lotito ha effettuato un versamento di 3,9 milioni di euro .