Semak, tecnico dello Zenit, è intervenuto in conferenza stampa al termine di Lazio Zenit

Il tecnico dello Zenit, Sergej Semak, è intervenuto in conferenza al termine di Lazio-Zenit, terminato 3-1 con la doppietta di Immobile e la rete di Parolo:

«Luis Alberto e Immobile? Sono due giocatori eccezionali e l’hanno dimostrato in campo, hanno portato molti palloni in area di rigore. Immobile ha fatto due gol, per lui era un risultato positivo».