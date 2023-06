Lazio, sei seconda per la quarta volta nella storia: i precedenti del club

Lazio, la società raggiunge il secondo posto per la quarta volta nella storia: i precedenti del club

Stagione fantastica per la Lazio, che oltre ad aver blindato la qualificazione in Champions League, ha raggiunto anche il secondo posto in classifica, quarta volta nella storia del club.

Prima di quest’anno, era successo altre tre volte di centrare quel piazzamento: 1936/37, 1994/1995 e infine 1998/99, anno precedente all’ultimo scudetto.