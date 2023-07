Lazio, sei anni fa l’arrivo di Marusic: il club celebra il montenegrino. Il giocatore venne ufficializzato il 1° luglio 2017

Tramite i propri canali ufficiali la Lazio celebra Marusic che sei anni fa è diventato un giocatore biancoceleste.

COMUNICATO– «Sei anni di Lazio. Un giorno da ricordare per Adam Marusic, che il 1° luglio 2017 diventava ufficialmente un nuovo calciatore biancoceleste. Acquistato dall’Ostenda, il classe ’92 negli anni è diventato un punto di riferimento sia per Inzaghi sia per Sarri, ricoprendo quasi tutti i ruoli, e su ogni fascia, tra difesa e centrocampo. 219 partite e 10 gol con la Lazio, 38° calciatore più presente nella storia, dove ha conquistato finora una Coppa Italia e due Supercoppe italiane».