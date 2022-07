Lazio, sei acquisti per dare spinta agli abbonamenti: Lotito chiama a raccolta i tifosi

Sei acquisti per la Lazio di Lotito che ora chiama a raccolta i tifosi: pochi gli abbonamenti sottoscritti ad oggi

Un Claudio Lotito che spende e spande non era facile da immaginare a inizio calciomercato per i tifosi della Lazio.

Un mercato che meriterebbe altri numeri al botteghino. Secondo Il Messaggero Lotito avrebbe detto: «Adesso vedremo quanti faranno l’abbonamento». Lo hanno sottoscritto in appena 6900. Numeri in contrasto con le reazioni dei tifosi, che in effetti si dicono stupiti da questi fuochi d’artificio. Vedremo se la campagna acquisti biancoceleste avrà come effetto una corsa all’abbonamenti per sostenere Immobile e compagni nella lunga stagione che li aspetta.