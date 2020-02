Lazio, il segreto? Inzaghi vuole segnare subito e la squadra agisce

I biancocelesti detengono anche il record di reti realizzati nel minor tempo possibile: il gol di Marusic è terzo in questa stagione di Serie A

Segnare il più presto possibile: questa è una delle chiavi del successo della Lazio e Simone Inzaghi vuole sono mettere la palla in porta nel minor tempo possibile. L’1-0 biancoceleste contro il Genoa, per mano di Marusic, è arrivato solamente dopo 1 minuto e 40 secondi, come la rete più veloce della stagione laziale. Come riporta il Corriere dello Sport però la squadra di Inzaghi è quella ad aver segnato di più nel primo quarto d’ora: sono state segnate ben 6 reti contro il Parma, nelle due sfide contro il Genoa, Sampdoria, Udinese e Spal. Andare in rete per avere maggior margine di vittoria anche se non potrà essere sempre così. Alla base di tutto però c’è la giusta cattiveria per mettere il punto in ogni match. Questo è il piano del mister e la squadra lo sta seguendo alla lettera.