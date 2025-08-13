Lazio, doppia seduta a Formello: Sarri concentra la squadra

Lazio, Vecino recupera, Patric e Belahyane in infermeria, Isaksen ancora a parte: le ultime sulla situazione degli infortunati

FORMELLO – Giornata intensa per la Lazio a Formello, con una doppia seduta di allenamento sotto la guida di Maurizio Sarri, pronta a preparare l’ultimo test precampionato prima dell’avvio ufficiale della stagione. Come di consueto, la prima parte della mattinata è stata dedicata ai movimenti specifici dei singoli reparti, mentre nel pomeriggio i giocatori si sono riuniti in gruppo unico per le esercitazioni tecniche e tattiche.

Il club biancoceleste si prepara al test amichevole contro l’Atromitos, in programma a Rieti, che rappresenterà l’ultima verifica prima del debutto in campionato fissato a Como il 24 agosto. Mancano due allenamenti alla sfida, programmati per domani e venerdì, e Sarri sta valutando attentamente sia i carichi di lavoro sia le condizioni fisiche dei giocatori.

In infermeria continuano a esserci alcune assenze di rilievo. Buone notizie arrivano da Vecino, fermato alla vigilia della sfida con il Burnley per un affaticamento alla coscia sinistra: niente lesioni, gestione personalizzata del carico, ma rientro previsto a breve. Belahyane resta out a causa di un trauma alla caviglia, ma proverà a essere disponibile per l’esordio in campionato.

Più complicata la situazione per Patric, fermo per una lesione di medio grado, mentre Gigot lavora in modo differenziato a causa della lombosciatalgia. Infine, Isaksen deve ancora completare il percorso di riaggregazione con il gruppo: il giocatore sta seguendo il protocollo riabilitativo post-mononucleosi con sedute a parte, incrementando gradualmente l’intensità degli allenamenti. Oggi sono stati effettuati nuovi test per valutare la condizione fisica attuale, ma Sarri non ha intenzione di forzare il ritorno del norvegese.

Con la squadra concentrata sui dettagli tattici e i giocatori chiave gestiti con attenzione, la Lazio si avvicina all’ultimo test precampionato con l’obiettivo di presentarsi pronta e compatta al via della Serie A.