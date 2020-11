Lazio, seduta facoltativa in palestra. Lulic e Radu in campo

Seduta di scarico per la Lazio, Inzaghi sceglie l’allenamento (facoltativo) in palestra. Sul campo Radu e Lulic

Tanti gli impegni, pochi gli uomini. La Lazio, dopo il rientro dalla Russia, si ritrova a Formello: Inzaghi dispone un allenamento in palestra facoltativo per i suoi ragazzi. Sul manto erboso si vedono solo gli indispobili: Lulic e Radu continuano il protocollo per tornare al più presto in gruppo e nelle liste di campionato e Champions.

Il gruppo è in attesa dei nuovi tamponi e di capire chi potrà essere impiegato nella sfida di domenica contro la Juventus: c’è apprensione per Immobile, Leiva e Strakosha. Da capire anche le sorti di Luis Alberto e Lazzari. Inzaghi aspetta, poi scatteranno le prove anti bianconeri.