Lazio, nel secondo tempo alzi il muro

In tutti i secondi tempi disputati, la Lazio è l’unica in Europa ad aver subito pochissimi gol: solo tre fino ad ora

La Lazio di Inzaghi non si stanca di collezionare record. Questa volta la particolare statistica mette in luce le qualità del reparto arretrato biancoceleste.

Come riporta Lazio Page su Twitter, nessuno in Europa ha subito meno gol della prima squadra della Capitale in tutti i secondi tempi disputati: Strakosha ha visto la palla alle sue spalle, dal 45′ fino al triplice fischio, solamente tre volte. Questo risultato, è migliore addirittura di quelli del Liverpool, che ne ha subiti 8, della Juventus e del Real Madrid, che hanno preso ugualmente 9 reti. Questo dato conferma la solidità della difesa: se il muro si alza, non ce n’è per nessuno.

Second half goals conceded in Europe 3 🥅 Lazio 5 🥅 Reims 6 🥅 Athletic Bilbao, Leicester, PSG 7 🥅 Atletico Madrid 8 🥅 Liverpool 9 🥅 Inter, Juventus, Marseille, Real Madrid — Lazio Page (@laziopage) January 7, 2020