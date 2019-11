Scudetto 1915, Gravina: «A dicembre si discuterà in Consiglio»

Il presidente della FIGC, Gravina, ha annunciato novità imminenti per quanto riguarda la contesa dello Scudetto del 1915

Continua la lotta per la riassegnazione dello Scudetto del 1915: il tricolore contesa da Lazio e Genoa. L’argomento è rientrato nell’ordine del giorno del Consiglio Federale andato in scena ieri e, a tal proposito, il presidente della FIGC Gravina ha dichiarato: «La Commissione sta facendo un grande lavoro raccogliendo tanto materiale. Nei primi dieci giorni di dicembre avremo novità e se ne discuterà in Consiglio». Come riportato dal Corriere dello Sport.