Lazio, Sconcerti commenta il percorso della squadra d’Inzaghi in questa stagione

Mario Sconcerti, ai microfoni di TMW Radio, ha detto la sua sull’andamento della Lazio: «Deve continuare a vincere perché è partita male e sta ritrovando una certa continuità. Deve stare lassù, è una delle squadre più complete».

«La vedevo dopo Juve e Napoli. Era una squadra che, dopo anni che gioca con gli stessi uomini, era in una situazione per poter essere competitiva fino in fondo».