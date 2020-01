Lazio, Sconcerti: «Juventus ed Inter certezze ma i biancocelesti sono i più compiuti»

Lazio, le parole di Mario Sconcerti sul momento dei biancocelesti e la corsa scudetto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com

La Lazio ha sfatato anche il tabù Napoli e ha raggiunto quota dieci vittorie consecutive, consolidando sempre di più il terzo posto in classifica, provando a non pensare allo Scudetto. Tanti hanno cambiato idea sui biancocelesti e li inseriscono nella corsa al primo posto insieme a Juventus e Inter. Uno tra questi è Mario Sconcerti che ai microfoni di Tuttomercatoweb.com ha detto:

«Juventus ed Inter sono le certezze, mentre la Lazio, che è sempre la stessa, è la più compiuta. Il giocatore mai sostituito non è Immobile, nè Milinkovic o Luis Alberto, ma Lulic. Che se devi darlo in Serie A, difficilmente lo piazzi, per età che per ruolo. Ma se porti Eriksen alla Lazio salta tutto l’equilibrio.»