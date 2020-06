Sconcerti: «Scudetto? La Juve è in confusione, vedo favorita la Lazio»

Mario Sconcerti è intervenuto ai microfoni di TMW per esprimere la propria opinione in merito alla sfida scudetto

«L’Atalanta sarà un elemento decisivo per il campionato. La vedo molto bene anche in Champions, continua a migliorare partita per partita. Domenica mancava Ilicic e non ce ne siamo nemmeno accorti. La gara con la Lazio è decisiva, è un momento delicatissimo per la Juve, più rispetto a Lazio e Inter. Queste sono due squadre realizzate. La Juve ha poco dimostrato di essere squadra reale in 24 partite ed è molto difficile diventarlo adesso. Sono seriamente convinto sia un campionato con un vincitore diverso e al momento vedo bene la Lazio. Ma aspettiamo a vederla, anche se la Juve è totalmente in confusione».