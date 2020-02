Lazio, Sconcerti: «La grande stampa parla solo del duello Juve-Inter, ma…»

Mario Sconcerti, giornalista sportivo, ha detto la sua sul momento della Lazio e sulla gara del Verona di questa sera

Mario Sconcerti, giornalista ed esperto di calcio, sulle frequenze di TMW ha analizzato il momento della Lazio, a poche ore dalla gara di recupero contro l’Hellas Verona:

«Sarebbe interessante per la Lazio, perché fino a queste ore si continua a parlare di duello Inter-Juventus. Ma già adesso potenzialmente la Lazio è seconda, mentre la grande stampa nazionale vuole l’altro duello. Giroud? Avrebbe cambiato il centravanti, ma anche Caicedo è un’ottima risorsa. Vi faccio una confessione; a me il francese del Chelsea non piace. Quando una squadra va così bene, meno tocchi e meglio è».