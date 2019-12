Lazio, Sconcerti: «La finale sarà molto aperta»

Mario Sconcerti, durante un’intervista ha rilasciato dichiarazioni importanti riguardo la finale Juventus-Lazio di Riyadh

A TMW Radio è intervenuto il noto giornalista Mario Sconcerti che ha detto la sua sulla finale di Supercoppa Italiana.

Il toscano ha detto: «Credo che per la Lazio sia controproducente non giocare in campionato dopo aver vinto così, in rimonta, contro il Cagliari. Ora i biancocelesti si ritrovano con una partita in meno e distante nel tempo. Quella di Supercoppa sarà una finale molto aperta. È difficile battere due volte la Juventus, ma non mi sembra neanche una Juve eccezionale a dirla tutta. La Lazio è più in forma in questo momento. Se vincesse lei, allora sarebbe un segnale importante in ottica campionato. Si penserebbe che la Lazio sia la squadra più forte».