Lazio, sconcerti: «Campionato falsato? Hanno ragione, benvenuti nella realtà»

Mario Sconcerti commenta il caos originatosi dopo la decisione di rinviare sei gare di Serie A per l’emergenza Coronavirus

Mario Sconcerti usa parole molto dure sulle pagine del Corriere della Sera per commentare il caos rinvii in Serie A.

«La decisione di fermare o non fermare il calcio non dovrebbe essere della Lega, ma del governo e soprattutto dei medici che ne sono consulenti. Campionato falsato? Hanno ragione, è un campionato falsato. Benvenuti nella realtà. Cosa c’è di non falsato nella nostra vita da dieci giorni a questa parte? Si chiudono perfino le chiese. Siamo seri».