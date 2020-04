Lazio, nuove schede di lavoro per continuare l’allenamento a casa

Lazio, altra settimana di allenamento in casa biancoceleste con le schede di lavoro aggiornate

Niente allenamenti almeno fino al 13 di aprile, poi si vedrà il da farsi. L’imperativo però è quello di farsi trovare in forma perché in qualsiasi momento le cose possono cambiare. Proprio per questo motivo tutti i giocatori della Lazio continuano ad allenarsi a casa. Ogni giorno per un tempo globale di circa 60-70 minuti.

Come riporta il Corriere dello Sport lo staff è in costante contatto con tutta la rosa e ha affidato a ciascuno un piano personale per l’allenamento.