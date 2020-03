Lazio, dieci schede ai biancocelesti per allenarsi al meglio e mantenere la forma

Lazio, allenamenti giornalieri in casa per i biancocelesti che seguono le schede del preparatore Ripert

Non si molla. Nonostante lo stop del campionato e l’incertezza del futuro i biancocelesti sono tutti nelle proprie case e continuano ad allenarsi in vista di una possibile ripresa. Come riporta il Corriere dello Sport infatti il preparatore Fabio Ripert ha spedito ad ogni giocatore delle schede personalizzate che si completano in dieci giorni anche con la possibilità di allenamenti doppi in una singola giornata.

L’obiettivo è quello di mantenere la forma per una possibile ripresa che lo staff biancoceleste ha già programmato definendola in 21 giorni. Lo schema del ritiro precampionato infatti non potrebbe essere utilizzato essendo articolato su più giorni.