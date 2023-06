Lazio, c’è il nome in pole per il ruolo di DS! Ufficialità ai primi di luglio?

In casa Lazio è ancora aperto il tema della sostituzione di Tare come Direttore Sportivo: il nome di Fabiani è ormai in pole

Come riportato dal Corriere dello Sport, in casa Lazio vanno ancora sciolte le riserve per quanto riguarda la sostituzione di Igli Tare nel ruolo di DS.

Da quanto fatto filtrare da Lotito però, la decisione sarebbe ormai dietro l’angolo: in pole c’è Angelo Fabiani, la cui ufficialità dovrebbe arrivare nei primi giorni di luglio.