Lazio, Scaloni: «Non pensavo i biancocelesti potessero fare così bene!»

Lionel Scaloni, ct dell’Argentina, ha parlato sulle pagine della Gazzetta dello Sport: queste le parole del tecnico

Lunga intervista da parte della Gazzetta dello Sport a Lionel Scaroni. Queste le parole del commissario tecnico sui temi caldi del nostro campionato.

LAZIO – «Pensavo che potesse far bene per quanto ha costruito negli ultimi anni, sia in termini di rosa sia col lavoro di Inzaghi, però sinceramente non pensavo che potesse competere con la Juve e con l’Inter fino a questo punto della stagione. Pensavo potesse stare al vertice fino a dicembre, non a febbraio».

SCUDETTO – «Credo che se la Juve gioca come deve vincerà il titolo. Poi è chiaro, la pressione è forte e la Juve vince da tanto quindi il rischio che abbiano la testa altrove c’è. Tutte queste cose possono rappresentare un vantaggio per Inter e Lazio però ripeto, se la Juve fa quello che deve fare, alla fine vincerà ancora».